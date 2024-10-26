Saatler geri alınacak mı sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Her yıl belirli tarihlerde Avrupa'da birçok ülkede kış saati uygulamasına geçiliyor. Ülkemizde 9 yıldır kalıcı yaz saati uygulaması devam ederken herhangi bir saat değişikliği de yapılmıyor. Peki Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak, saatler ne zaman geri alınacak?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, yılın belirli dönemlerinde gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin geri alınması işlemidir. Genellikle Ekim ayının sonlarında saatlerin bir saat geri alınmasıyla yapılır. Bu uygulamanın amacı, sabahları daha erken gün ışığı almayı ve akşam saatlerinde de enerji tasarrufu sağlamayı hedeflemektir. Kış saati uygulaması, günlerin kısaldığı kış aylarında işe veya okula gidip gelme saatlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlar.

SAATLER GERİ ALINACAK MI, KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Avrupa'da birçok ülkede kış saati uygulaması 26 Ekim Cumartesi gecesini 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece başlayacak. Saatler 1 saat geri alınacak. Ancak ülkemizde 9 yıldır kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle saatler geri alınmayacak.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN KIŞ SAATİ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Alparslan Bayraktar'ın açıklamasına göre ülkemizde bu yıl da kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek ve saatler geri alınmayacak.







