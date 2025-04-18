Türkiye, balık avı sezonunda gerçekleştirdiği hamsi ihracatından toplamda 9 milyon 171 bin 538 dolar döviz girdisi sağladı. Hamsi ihracatında öne çıkan ilk 3 ülke ise Belçika, Fransa ve Almanya oldu. Belçika, 2 milyon 783 bin 30 dolar ile birinci sırada yer alırken, Fransa 2 milyon 615 bin 636 dolar ile ikinci, Almanya ise 1 milyon 139 bin 164 dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ihracat, Türkiye'nin hamsi üretiminin küresel pazarlarda nasıl büyük bir talep gördüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Hamsi, özellikle Avrupa ülkelerinde önemli bir pazar bulurken, Türkiye'nin balık ihracatında önemli bir yer tutuyor. Peki, Türkiye balık ihracatından ne kadar döviz kazandı?
Hamsi İhracatı ve Türkiye'nin Döviz Kazancı
Türkiye'nin hamsi ihracatı, son yıllarda önemli bir döviz kazancı haline gelmiş durumda. Bu ihracat, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya devam ederken, aynı zamanda ülke genelindeki balıkçılık sektörünün de gelişmesine yardımcı oluyor.
Hamsi İhracatının Geleceği ve Yurt Dışındaki Talep
Hamsi, dünya çapında birçok ülke tarafından sevilen ve tercih edilen bir balık türü olarak, Türkiye'nin deniz ürünleri ihracatında kritik bir rol oynamaya devam edecek. Bu ihracatın artması, Türk balıkçılarının dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.
2024 yılı 1 Eylül-15 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye, 20 farklı ülkeye hamsi ihracatından toplamda 9 milyon 171 bin 538 dolar döviz geliri elde etti.
İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
- Belçika: 2 milyon 783 bin 30 dolar
- Fransa: 2 milyon 615 bin 636 dolar
- Almanya: 1 milyon 139 bin 164 dolar
- Ukrayna: 1 milyon 45 bin 625 dolar
- Birleşik Devletler: 691 bin 906 dolar
- Birleşik Krallık: 302 bin 777 dolar
- İspanya: 192 bin 750 dolar
- Hollanda: 176 bin 335 dolar
- KKTC: 60 bin 325 dolar
- Birleşik Arap Emirlikleri: 34 bin 252 dolar
- İsveç: 29 bin 843 dolar
- Kanada: 26 bin 235 dolar
- İsviçre: 25 bin 839 dolar
- Gürcistan: 23 bin 393 dolar
- Romanya: 10 bin 451 dolar
- Yunanistan: 5 bin 469 dolar
- Azerbaycan: 5 bin 375 dolar
- Dubai: 2 bin 689 dolar
- Suriye: 414 dolar
- Irak: 30 dolar