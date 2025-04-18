Türkiye'nin hamsi ihracatı, son yıllarda önemli bir döviz kazancı haline gelmiş durumda. Bu ihracat, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya devam ederken, aynı zamanda ülke genelindeki balıkçılık sektörünün de gelişmesine yardımcı oluyor.

Hamsi, dünya çapında birçok ülke tarafından sevilen ve tercih edilen bir balık türü olarak, Türkiye'nin deniz ürünleri ihracatında kritik bir rol oynamaya devam edecek. Bu ihracatın artması, Türk balıkçılarının dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.