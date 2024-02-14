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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı! Maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları heyecanı yarın oynanacak 8 mücadeleyle yaşanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.

12:33 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi

Galatasaray’ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi ve Fenerbahçe’nin rakibinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

20.45 Sturm Graz - Slovan Bratislava

20.45 Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

20.45 Olympiakos - Ferencvaros

20.45 Molde - Legia Varşova

23.00 Servette - Ludogorets

23.00 Real Betis - Dinamo Zagreb

23.00 Ajax - Bodo/Glimt

23.00 Maccabi Haifa - Gent

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.



#uefa
#uefa avrupa konferans ligi
#UEFA Avrupa Konferans Ligi play off
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