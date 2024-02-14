Galatasaray’ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi ve Fenerbahçe’nin rakibinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
20.45 Sturm Graz - Slovan Bratislava
20.45 Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
20.45 Olympiakos - Ferencvaros
20.45 Molde - Legia Varşova
23.00 Servette - Ludogorets
23.00 Real Betis - Dinamo Zagreb
23.00 Ajax - Bodo/Glimt
23.00 Maccabi Haifa - Gent
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.