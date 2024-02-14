UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Çek ekibi Sparta Prag’ı konuk edecek. Türk takımlarına rakip olduğu 10 Avrupa kupası maçının beşini kaybeden Sparta Prag, sarı-kırmızılılar ile son olarak 1997 yılında karşı karşıya geldi. Bu maçtan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı. Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla göz dolduran Galatasaray evinde mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.