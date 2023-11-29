Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte Bursa'da 5 ilçede okullar tatil edilirken İstanbul, İzmir ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 29 Kasım İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada "İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İDO - BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO İptal Seferler:

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 12:35

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 07:06

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 15:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:01

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 18:35

BUDO İptal Seferler:

29.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerine ara verildi.

Kentteki olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisi verildi.



