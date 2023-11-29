Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılar yayımlandı, İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Yarın hava nasıl olacak? 30 Kasım hava durumu

Türkiye’nin batısı yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

İstanbul’un Avrupa Yakası ile Tekirdağ’da ise gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde, öğle saatlerinden sonra Kocaeli'de, akşam saatlerinden itibaren ise Bursa, Yalova, Bilecek ve Sakarya’da da etkili olacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) beklenen yağışlarla ilgili olarak uyarıda bulundu.

Uyarıda, vatandaşların su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekildi.

Yalova'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Yalova'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı.

Yalova genelinde gece saatlerinden itibaren yağmur yağışla birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İl merkezinde fırtınanın etkisiyle bazı devrilerek trafiği aksatan ağaçlar itfaiye ekiplerince toplanırken, Çınarcık ve Altınova ilçelerinde de fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu.

Esenköy beldesinde inşaat halindeki bir evden koparak Yalova-Armutlu kara yoluna düşen beton blok da ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Beldede ayrıca elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AKOM DA UYARDI

İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM verilerine göre akşam saat 20.00 ile yarın (Çarşamba) 15.00 saatleri arasında il genelinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Avrupa yakasında Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinin yoğun yağış alacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren bölgemize Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Sistemin etkisi ile rüzgârın bu akşam (20.00) güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetleneceği, Çarşamba (Yarın) öğle saatlerine (15.00) kadar kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, sonrasında sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (Yarın) öğle saatlerinden (12.00) itibaren Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde kuvvetli şekilde (30-50kg/m2) etkili olması bekleniyor.

Bu akşam saatleri (20.00) ila yarın (Çarşamba) sabah saatleri (15.00) arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.







