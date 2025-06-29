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Yeni sezon yükleniyor: Süper Lig fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek? Lig ne zaman başlıyor? İşte tarihler

Yeni sezon yükleniyor: Süper Lig fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek? Lig ne zaman başlıyor? İşte tarihler

23:0129/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
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Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi 4 Temmuz'da
Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi 4 Temmuz'da

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesi heyecan dorukta. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerin şampiyonluk mücadelesine sahne olacak yeni sezonun fikstürü, 4 Temmuz Cuma günü belli oluyor. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk hafta maçları ne zaman? İşte detaylar.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, fikstür çekimi Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 15.00’te başlayacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda 38 haftalık maratonun yol haritası çizilecek.


YENİ SEZON İLK MAÇLARI NE ZAMAN?

Yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları ise 8-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında oynanacak. Dört büyüklerin hangi rakiplerle sezona başlayacağı ve derbi haftaları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.


2025-2026 sezonu boyunca ligde birçok yıldız oyuncunun sahne alması, transfer döneminde yapılan takviyelerle mücadele seviyesinin daha da yükseleceği öngörülüyor.



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