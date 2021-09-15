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YKS ikinci tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihleri istediği bölüme yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Boş kontenjanlar için adaylar 2.tercih zamanını bekliyorlar. Peki, YKS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ikinci tercih işlemleri ne zaman yapılacak?
yks

İkinci üniversite tercih işlemleri için adaylar merakla bekliyor. YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 2. yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? YKS'de 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak? İşte bu soruların yanıtı...

YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

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