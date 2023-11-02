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Zamlı marka marka sigara fiyatları 2023: Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? En düşük sigara fiyatı...

"Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaşılan haberlere göre bir sigara grubuna 5 TL artış uygulandı. Tüketiciler kullandıkları ürünün fiyatlarında değişiklik olup olmadığını merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...

22:45 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto:Arşiv

Foto:Arşiv

"Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyadaki haberlerin ardından en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu sorusunda araştırmaya çıkanlar yeni listeyi gözlemliyor. İşte marka marka sigara fiyatları...

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.

Ancak henüz sigara zammı ile ilgili herhangi bir markadan resmi bir açıklama gelmedi.

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenecek.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

SİGARA ZAMMI FİYATLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

5 TL'lik Sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

EYLÜL AYINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

Hatırlanacağı üzere son zam Eylül ayının başında uygulanmıştı.

Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.

En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

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