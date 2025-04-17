1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün, hafta içi mi? 2025 resmi tatiller

Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. İlk olarak 1856 yılında Avustralya'da ortaya çıkan emek ve dayanışma günü, resmi bayram olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından ise 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlanması yasaklandı. 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tekrar resmi tatil ilan edildi ve kutlanmaya başlandı.





1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

İşçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs, resmi tatiller arasındadır ve bu tarihte okullar ve kamu kurumları tatil olur. Öncesinde gelen 30 Nisan ise yarım gün değildir ve okullar, iş yerleri normal düzenlerinde devam eder. Bu sene 1 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir.





1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ





İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.





1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.





Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.





2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ





Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi