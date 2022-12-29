Emeklilik için borçlanma maaşı artırır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayarak "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları: “Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz*

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EYT askerlik borçlanması işe yarar mı?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak ifade ediliyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı ve 5000 prim gün sayısının tamamlanması da koşullar arasında yer alıyor.

Askerlik ve doğum borçlanmasıyla EYT kapsamına dahil olunmakta. Eğer askerlik hizmeti sigorta başlangıcından önce yapıldıysa ve 8 Eylül 99’a kadar başlangıç oluyorsa faydası var. Bunun dışındaki diğer borçlanmalar sadece prim gününü kazandırır.

1999 öncesi askerlik borçlanması emekli maaşını artırır mı?

Askerlik borçlanmasının emeklilik maaşına katkısı çalışanın ilk sigortalı olduğu tarihe göre değişiyor. 2000 yılı öncesi sigortalı girişli olduğunuz için askerlik borçlanması emekli maaşınızı artırır ama bu artış çok fazla olmaz. Borçlanma ile ödeyeceğiniz tutarı hesaba katarsak alacağınız emekli maaşına yaratacağı katkı yüksek olmaz.

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Emekli maaşı hesaplamasında gösterge rakamı için çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor, aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 12000 alınıyor ve emekli maaşı belirleniyor. Bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Enflasyon artışında da ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerindeki 6 aylık enflasyon etkili oluyor. Şimdi emekli olursanız bu yılın ocak-haziran enflasyon oranı maaşınıza yansır. Seneye bırakırsanız temmuz-aralık enflasyonu maaşınıza yansır. Enflasyonun da yüksek olması, yararlanılacak maaş zammının yüksek olmasını sağlayacak.