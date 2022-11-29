Özgün 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
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2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başladı. Katar'ın ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonda maçlar 8 farklı stadyumda oynanıyor. 2'de 2 yapan Brezilya son 16 turuna yükseldi. Portekiz, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Dünya Kupası'nın finali, 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu'nda yapılacak. Peki 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Dünya Kupası ne zaman bitecek, çeyrek, yarıl final maçları ne zaman oynanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Dünya Kupası ne zaman bitecek, çeyrek, yarıl final maçları ne zaman oynanacak?
2022 Dünya Kupası son 16 turu, çeyrek, yarı ve final maçları ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de forma giyen 19 oyuncu, 20 Kasım Pazar günü başlayan FIFA Dünya Kupası’nda ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkeler kadrolarını açıkladı. Spor Toto Süper Lig’de forma giyen bir çok isim de bu büyük turnuvada boy gösterecek.

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başladı. Dünya Kupası maçlarının finali 18 Aralı’ta yapılacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek.

2022 Dünya Kupası yarıl final ne zaman?

13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası 2022 maç programı
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