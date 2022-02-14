2022 rapor parası nasıl alınır? İş görmezlik raporu ne kadar ve nasıl ödeniyor?

Çalışanlara, doğum, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık durumlarında geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Rapor, işverenin SGK’ya bildiriliyor ve rapor kullanan çalışanın maaşından kesilen tutar geri alınabiliyor. Peki, rapor parası nasıl alınır? 2022 rapor parası ne kadar?

İŞ GÖRMEZLİK RAPORU NASIL ALINIR?

SGK rapor parası hastalık, gebelik ve iş kazası gibi durumlarda verilmektedir. SGK'lı çalışanların raporlu olması halinde raporlu olduğu süre maaşlarından kesilmektedir. Bu da çalışanın mağduriyet yaşamasına sebep olur. Bu mağduriyetin azalması için SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir.

SGK ödeme yaparken çalışanın 1 yıl içerisinde 90 günlük prim yatırıp yatırmadığını kontrol etmektedir. Bu şartları karşılayan çalışanlar raporunun da onaylanması ile SGK ödemelerini alabilir.

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Daha önce PTT şubelerinden alınan rapor parası ödemeleri artık E-devlet üzerinden veya ALO 170 arayarak İBAN numarası tanımlatma ile hesaba yatırılıyor.

SGK tarafından yapılan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız halinde rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.

E-DEVLET BANKA HESABI TANIMLATMAK İÇİN TIKLAYIN

2022 RAPOR PARASI NE KADAR?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

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SGK RAPOR PARASI NE ZAMAN ÖDENİR?

Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK'dan rapor parası alabilirler. Rapor parası için ilk olarak işveren SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK'ya tekrar iadesi yapılmaktadır. Rapor parasının otomatik olarak hesabınıza yatması için de e-Devlet üzerinden banka bilgilerinin tanımlanması gerekir.