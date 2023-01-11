Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ocak ayı TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri açıklandı. 2023 Takvim üzerinde yayımlanan Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri ne zaman? Piyasaları yakından ilgilendiren Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında Ocak ayı faiz kararı belli olmuş olacak. Aralık ayında bilindiği gibi Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ocak ayı TCMB PPK faiz kararı ne olacak? İşte 2023 Ocak ayı TCMB PPK toplantı tarihi...

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