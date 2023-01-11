Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ocak ayı TCMB PPK faiz kararı ne olacak?

TCMB Ocak 2023 faiz kararı yeni yılın ilk politika faizini gösterecek. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama ile ocak ayı faiz kararı duyurulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ocak 2023 faiz kararı ne olacak
OCAK 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI ARALIK AYI KARARI NE OLMUŞTU?
Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklandı. Karar aynı gün saat 14:00’te duyuruldu. TCMB son kararında kasım ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Aralık ayı kararında ise Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu. TCMB'nin aralık kararı faizin sabit tutulması yönünde oldu.
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