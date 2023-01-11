Özgün Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ocak ayı TCMB PPK faiz kararı ne olacak?
ÖZGÜN HABERLER

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ocak ayı TCMB PPK faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri açıklandı. 2023 Takvim üzerinde yayımlanan Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri ne zaman? Piyasaları yakından ilgilendiren Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında Ocak ayı faiz kararı belli olmuş olacak. Aralık ayında bilindiği gibi Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ocak ayı TCMB PPK faiz kararı ne olacak? İşte 2023 Ocak ayı TCMB PPK toplantı tarihi...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 OCAK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Yeni yılın ilk Merkez Bankası toplantı tarihi
Merkez Bankası

TCMB Ocak 2023 faiz kararı yeni yılın ilk politika faizini gösterecek. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama ile ocak ayı faiz kararı duyurulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ocak 2023 faiz kararı ne olacak

OCAK 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI KARARI NE OLMUŞTU?

Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklandı. Karar aynı gün saat 14:00’te duyuruldu. TCMB son kararında kasım ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Aralık ayı kararında ise Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu. TCMB'nin aralık kararı faizin sabit tutulması yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

Beşiktaşın ilk golcü adayı Vincent Aboubakar

Beşiktaş'ın ilk golcü adayı Vincent Aboubakar
Yaya geçidinde ölümden döndü

Yaya geçidinde
ölümden döndü

Hatalı sürücü arkasına bakmadan kaçtı.
93 bin liralıkikramiye müjdesi

93 bin liralık
ikramiye müjdesi

​2022 yılında emekli olanlar da yararlanacak.

​AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler.

​Mersin'deki operasyon sonrası ortaya çıkarıldı.

​İBB'den 'ücretsiz' LGBT propagandası.

Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

​Esnafa destek 150 milyar liraya çıktı.

​Biden'dan ilk açıklama geldi: İçeriğini bilmiyorum.

​8 bin fite çıktı.

İstanbul Maltepe'de korkutan yangın.

Servis midibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

​Tek bir ülküdaşımı ezdirmem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.