2025-DİB-MBSTS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için geri sayım başladı. Sınava başvuran adaylar, sınav tarihinin yanı sıra oturum saatini de merakla araştırıyor. ÖSYM takvimine göre gerçekleştirilecek sınavın detayları netleşti. Peki, 2025 DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta başlayacak? İşte adayların bilmesi gereken önemli bilgiler…
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-DİB-MBSTS) sona yaklaşıldı. Bu yılın ilk oturumu, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yurt genelinde 44 ilde ve 45 sınav merkezinde yapılacak sınavda, toplam 102 bina ve 1.708 salon hizmet verecek. Peki, 2025-DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak? Adaylar sınava kaçta alınacak, geç kalanlar içeri girebilecek mi? İşte sınava dair merak edilenler…
2025- DİB-MBSTS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2025-DİB-MBSTS oturumu, 12 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Saat 14.45'te başlayacak sınav kapsamında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
DİB-MBSTS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2025-DİB-MBSTS 90 dakika sürecek.
Sınava katılım sağlayan adaylara, çoktan seçmeli ve 60 sorudan oluşan bir test uygulanacak.