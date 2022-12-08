Tam 2 bin 500 TL tutarında doğalgaz faturası desteği! Fatura desteğini kimler, nasıl alabilir?

Doğalgaz desteği ödeme tarihleri, hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi hanelere 900 TL ila 2 bin 500 TL arasında doğalgaz tüketim desteği yapılıyor. 3 Milyar bütçe ile hayata geçirilen doğal gaz fatura destek ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

BAKANLIKTAN DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım modelleri üzerinden doğalgaz tüketimine ilişkin yeni adımlar attı. Eylül ayıyla beraber güncel yardım tutarlarında güncelleme olurken ihtiyaç sahibi ailelere ise en az 900 TL ve en çok 2.500 TL olacak şekilde yardım yapılacağı duyuruldu. Fatura desteği sağlanırken bakanlık başvurusu onaylananların hesaplarını kontrol etmesini belirtti.

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DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

E-devlet üzerinden doğalgaz fatura destek yardımı için başvuru yapılırken kronik rahatsız olanlara yüzde 5 oranında daha fazla destek verileceği belirtildi. Fakat bunun için e devlet üzerinden başvuru yaparken sağlık raporununda yüklenmesi gerekir.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

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ARALIK DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemeleri kasım ayında başlamıştı.

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" demişti.

Ödemeler başvurusu onaylanan hanelere sağlanıyor. Aralık ödemelerinin de bu hafta yapılması ön görülüyor.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.