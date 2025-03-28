Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli 28 Mart Cuma en son yaşanan depremler listesi

Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli 28 Mart Cuma en son yaşanan depremler listesi

Tuğba Güner
13:3828/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Deprem
Deprem

Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 28 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..

28 MART 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ölçümlerine göre;

Türkiye'de büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ




#deprem
#son depremler
#afad
#kandilli

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli 28 Mart Cuma en son yaşanan depremler listesi