Deprem
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 28 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
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28 MART 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
28 MART 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ölçümlerine göre;
Türkiye'de büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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