"65 yaş aylığı ne kadar 2024 son dakika? Yaşlılık maaşı zamlandı mı, kaç para oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamları, ekonomi ve finans dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 65 yaş aylığı ne kadar 2024 son dakika? Yaşlılık maaşı zamlandı mı, kaç para oldu? Sosyal yardım ödemelerinde artış olacak

Memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortasından emekli olanların dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da artmış olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE OLACAK?





Son açıklanan memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 31 Aralık 2023 tarihine kadar 122 bin 351 lira 4 kuruş olarak ödeniyordu.





Memurlara yüzde 50 civarında zam yapılması halinde 61 bin 175 lira 52 kuruş farkla bedelli askerlik ücreti 183 bin 526 lira 56 kuruşa yükselebilir.

ENGELLİ AYLIKLARINDA DURUM NE OLACAK?





Mevcutta yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 1874 lira 58 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 2811 lira 86 kuruş ödeme yapılıyordu.





Memur maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılırsa yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılacak.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK





Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı her ay ödeniyor. 65 yaş aylıkları da memur maaşlarına yapılacak artış oranında yükselecek. 65 yaş aylığı mevcutta 2348.30 lira olarak ödeniyor. Memur maaşına yüzde 50 oranında zam geldiği varsayılırsa bu ücretin 3 bin 522 lira 45 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA YÜKSELECEK





Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 2023 yılının ikinci yarısı için 23 bin 489 lira 83 kuruş olarak uygulanıyordu. Memur maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığı varsayılırsa bu tutarın da 36 bin 409 lira 23 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE İŞE YARIYOR?



