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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER: 9. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak, çıkacak 2024?

"9. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak, çıkacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9. Yargı Paketi ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yargı alanında önemli gelişmelerin hayata geçirileceği belirtilen bu paket, genel af, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

15:55 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
9. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak?
9. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak?

Yeni 9. Yargı Paketi, genel af ile birlikte büyük merak konusu oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketini duyurdu. 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun bu yeni pakette yer alacağı belirtildi. Soyadı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri, denetimli serbestlik ve genel af gibi konular yeni yargı paketinde ele alınacak önemli başlıklar arasında bulunuyor. Peki 9. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak, çıkacak 2024?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç,
"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."
bilgisini paylaştı.

Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2009'dan itibaren planlı bir reform stratejisine girdiğini belirten Tunç, son Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında da 8 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı.

8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketi'mizin hazırlıkları devam ediyor. Meclis'in takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız."
#9. yargı paketi
#Adalet Bakanlığı
#genel af
#Ceza indirim
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