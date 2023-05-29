Adalet Bakanlığı 22 bin personel alacak. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuç için araştırmalar başladı. Uzun süredir bekleyiş içerisinde olan adaylar "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sıkça yöneltiyor.

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 11 Mayıs tarihinde sona erdi. Başvuruların üzerinden 13 günlük bir zaman geçerken henüz personel alımı sonuçları duyurulmadı. Alım yapılacak personeller genel ve özel başvuru şartları, eğitim durumu, yaş ve diğer kriterler dikkate alınarak belirlenecek. Şartları sağlamadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Sonuçların açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları duyurusu adalet.gov.tr adresinden yapılacak. Sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayınlanacak. Personel alımı sonuçları, başvurularda olduğu gibi e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile beraber sorgulanabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.







