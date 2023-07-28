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Diyanet 28 Temmuz Cuma Adana Akşam Ezanı Saati

Adana akşam ezanı saati, Aşure günü oruç tutan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Muharrem ayının 10. günü yani aşure günü. Önemi ve fazileti büyük bugünde oruç tutan Müslümanlar il il Diyanet akşam ezanı vakitlerini araştırıyor. Peki Adana’da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte 28 Temmuz 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı akşam namazı vakti.

14:39 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana akşam namazı vakti 28 Temmuz 2023 - Diyanet

Adana akşam namazı vakti 28 Temmuz 2023 - Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 il il akşam ezani saati ve
Muharrem ayının 10. gün olması sebebiyle araştırılıyor. 28 Temmuz Cuma Adana ezan saati, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre 19.57 olarak açıklandı. İl il namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA’DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Adana’da akşam ezanı
saat 19.57
’de okunacak. Diyanet il il namaz vakitlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:

Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

İşte Aşûre günü yapılması iyi olan işler:

1- Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.

4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur)buyuruldu. (Beyhekî)

6- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşûre günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

7- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer)buyuruldu.




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#Adana namaz vakitleri
#Adana akşam namazı vakti
1 saat önce
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