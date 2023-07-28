Adana akşam namazı vakti

İslam'ın beş şartından biri olan ve günün belli vakitlerinde abdest alındıktan sonra yerine getirilen namaz, ibadetlerin en üstünüdür. Akşam namazına saatler kala bu üstün ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşlar için "Akşam namazı kaç rekat nasıl kılınır?" başlığı altında rehber niteliğinde bir haber hazırladık.