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Adana’da Bayram namazı saat kaçta?

Adana Kurban Bayramı namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 05.54 olarak belirlendi. 2023’ün ilk Kurban Bayramı namazı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü ülkemizin dört bir yanında kılınacak. İslam alemi için büyük faziletleri ve önemi bulunan bugünde bayram namazını kılmak için camiye gidecek vatandaşlar Diyanet namaz vakitlerini araştırıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Bayram namazı kılınışı, Diyanet İşleri Başkanlığı il il Kurban Bayramı namazı vakitleri ve sabah namazı vakitleri.

10:04 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | Diyanet Adana Bayram Namazı Vakti

ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | Diyanet Adana Bayram Namazı Vakti

, yaklaşan Kurban Bayram’ı kapsamında Adana ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Adana’da Bayram namazı saat 05.54’de kılınacak. Bayram namazı kılınışına ve il il Bayram namazı vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

28 Haziran Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı namazı
Adana’da saat 05.54
’de kılınacak. Diyanet sabah namazı vakitlerine ve Kurban Bayramı namazı vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZINI KILABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.


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Antalya Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023