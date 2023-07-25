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Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerden hissedildi

Son dakika depremler... Adana'da deprem! AFAD Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremde hasar, yıkılan bina var mı? İşte Kandilli 25 Temmuz son depremler listesi...

09:16 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak

Saat 08.44 de Merkezüssü Adana' nın Kozan ilçesinde 5.5  büyüklüğü'nde  deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU: ADANA KOZAN'DA 5.5'LİK DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE VE KAHRAMANMARAŞ'TAN DA HİSSEDİLDİ

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:5.5 (Mw) Yer:Kozan (Adana) Tarih:2023-07-25 Saat:08:44:49 TSİ Enlem:37.632 N Boylam:35.902 E Derinlik:11.27 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (25 TEMMUZ)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği


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2023.07.25 08:51:51 37.6277 35.8220 6.7 -.- 3.0 2.9 CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.25 07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel

2023.07.25 06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.07.25 06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.25 06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel




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#kozan
#osmaniye
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