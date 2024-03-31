Batman belediyesi için yarışan Adil Sebati Ceylan ve Gülüstan Sönük seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Toplam 293.549 seçmenin bulunduğu Batman’da oy verme saatinin başlamasıyla birlikte vatadaşlar sandığa akın etti. Oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımları başladı. Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre 2024 Batman seçimi Adil Sebati Ceylan ve Gülüstan Sönük arasında geçmesi bekleniyor. Sandıkların açılmasıyla birlikte Batman seçim sonuçları canlı olarak anlık veriler ile Yenişafak’ta yer almakta. İşte seçim sonuçları adayların oy oranları.

Batman belediye başkanı kim oldu? Seçimi Adil Sebati Ceylan mı Gülüstan Sönük mü kazandı?

31 Mart Batman yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Adil Sebati Ceylan ve Gülüstan Sönük’ün Batman’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Adil Sebati Ceylan ve Gülüstan Sönük 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Adil Sebati Ceylan - Gülüstan Sönük yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Batman Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Adil Sebati Ceylan ve DEM adayı Gülüstan Sönük oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Adil Sebati Ceylan kimdir?

Adil Sebati Ceylan, 1976 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Ceylan, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde 2 yıl eğitim gördükten sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. İş insanı Ceylan, İngilizce ve Kürtçe bilmektedir.Adil Sebati Ceylan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Gülistan Sönük kimdir?

Gülistan Sönük 1993 doğumludur. Kozluk'ta lise eğitimini tamamladı. 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerden mezun oldu. Sönük, 2019 yılında Bekirhan belediye eşbaşkanlığa seçildi.

Batman Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

İYİ Parti Abdullah Polat - (Batman) Yeni Türkiye Partisi Abdülmelik Özdemir - (Batman) Adalet ve Kalkınma Partisi Adil Sebati Ceylan - (Batman) Bağımsız Türkiye Partisi Adnan Şahin - (Batman) Millet Partisi Ahmet Göktekin - (Batman) Demokrat Parti Ahmet Güneş - (Batman) Halkın Kurtuluş Partisi Bayram Koca - (Batman) Vatan Partisi Büşra Aslan - (Batman) Hak ve Özgürlükler Partisi Celal Deniz - (Batman) Demokrasi ve Atılım Partisi Erdi Işık - (Batman) Türkiye Komünist Partisi Ferhat Konuk - (Batman) Zafer Partisi Ferhat Sezgin - (Batman) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gülüstan Sönük - (Batman) Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Sünük - (Batman) Bağımsız Adaylar Hüseyin Seyidoğlu - (Batman) Saadet Partisi Mehmet Onat - (Batman) Bağımsız Adaylar Muazzez Baktaş - (Batman) Milli Yol Partisi Muhyettin Karabulut - (Batman) Hür Dava Partisi Serkan Ramanlı - (Batman) Demokratik Sol Parti Şükrü Aydın - (Batman) Yeniden Refah Partisi Tahir Zaman - (Batman) Türkiye Komünist Hareketi Yusuf Işık - (Batman)

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saat kaça bitecek?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Batman hakkında genel bilgiler

Batman, Güneydoğu Anadolu'nun tipik karasal ikliminin etkilerini taşır; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Şehrin coğrafyası, genellikle düz ve verimli topraklardan oluşur. Batman Çayı ve çevresindeki sulak alanlar, bölgenin doğal güzelliklerinden bazılarıdır.

Ekonomi

Batman'ın ekonomisi, başta petrol olmak üzere tarım ve hayvancılığa dayanır. Türkiye'nin önemli petrol yataklarına sahip olan şehir, bu alanda ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunur. Ayrıca, bölgede yetiştirilen tahıl, pamuk ve sebze gibi tarım ürünleri de ekonomik faaliyetler arasındadır.

Tarih ve Kültür

Batman ve çevresi, tarih boyunca Asurlular, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hasankeyf, Batman'a yakın tarihi bir yerleşim yeridir ve binlerce yıl öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir.

Turizm

Batman ve çevresi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Hasankeyf, Mor Gabriel Manastırı, Malabadi Köprüsü ve Ilısu Barajı'nın oluşturduğu yapay göl, bölgenin başlıca turistik cazibe merkezleridir. Ayrıca, bölge, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemciliği ve tarihi alanları keşfetmek isteyenler için de ilgi çekici yerler sunar.

Yemek Kültürü

Batman'ın yemek kültürü, Güneydoğu Anadolu'nun zengin mutfak geleneğini yansıtır. Kebaplar, lahmacun, dolmalar ve çeşitli mezeler, yöresel mutfağın vazgeçilmez lezzetlerindendir. Ayrıca, bölgeye özgü baharatlar ve taze malzemeler, yemeklere eşsiz bir tat katar.