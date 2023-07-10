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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi pandemi izni dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda uzun süre dışarıda kalan mahkumlar için yeni bir karar daha gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı duyurdu.

12:55 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Açık cezaevi izinleri

Açık cezaevi izinleri

Açık cezaevi ve kapalı cezaevinde bulunan mahkumlarla ilgili tüm soruları cevaplayan Tunç, "2023 af yasası kimleri kapsıyor, 2023 denetimli serbestlik kaç yıl, genel af var mı ve açık cezaevi izinleri uzatıldı mı" gibi soruların cevaplarını verdi.

MAHKUMLARA AF MI ÇIKTI?

Özellikle son dönemde sosyal medyada ortaya atılan genel af iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.”



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#cezaevi izinleri
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