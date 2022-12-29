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AFAD sözleşmeli 70 personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözlü sınavla 70 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Peki AFAD personel alımları ne zaman, nereden yapılacak? AFAD hangi mesleklerden personel alımı yapıyor? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD personel alımları ne zaman, nereden yapılacak? AFAD hangi mesleklerden personel alımı yapıyor?
AFAD personel alımları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD'ın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

AFAD personel alımı başvurusu ne zaman?

Başvurular, 1-8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.

Aranan nitelikler ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!
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