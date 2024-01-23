AK Parti'nin Antalya ilçe adayları kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyuracak
Yerel seçimlere sayılı günler kala seçimlerde yarışacak başkan adayları da belli oluyor. AK Parti İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirle ile tüm illerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü olurken şimdi gözler Antalya ilçe adaylarında. Peki ilçelerde belediye başkan adayları kimler olacak? AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
AK PARTİ ANTALYA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM, BELLİ OLDU MU?
İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren AK Parti'de sırada ilçe adaylarının açıklanmasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini sürdürdü. Erdoğan’ın başkanlık yaptığı üst kurul toplantısında Ankara, Gaziantep, Van ve Adana’nın ilçe belediye başkan adayları ele alındı. Ankara, İzmir ve Antalya’nın ilçe belediye başkan adayları için hazırlıklar sürerken AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarının çarşamba ya da perşembe günü açıklaması bekleniyor.
AK PARTİ KEPEZ, MURATPAŞA, MANAVGAT, KONYAALTI, SERİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
AK Parti Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Konyaaltı, Serik belediye başkan adayları henüz belli olmadı. AK Parti Antalya ilçe adayları açıklanır açıklanmaz tam liste haberimizde yer alacaktır.
AK PARTİ ANTALYA'DA NEREYİ, İLÇEYİ, HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?
31 Mart 2019 Antalya Yerel Seçim Sonuçlarına göre, AK Parti Antalya'da Kepez, Kaş, Aksu, Serik, Akseki, Gündoğmuş ilçe belediyelerini kazanmıştı. İşte 31 Mart 2019 Antalya Yerel Seçim Sonuçları: