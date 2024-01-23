Yerel seçimlere sayılı günler kala seçimlerde yarışacak başkan adayları da belli oluyor. AK Parti İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirle ile tüm illerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Antalya Büyükşehir belediye başkan adayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü olurken şimdi gözler Antalya ilçe adaylarında. Peki ilçelerde belediye başkan adayları kimler olacak? AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?