AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti.

"SONUÇLAR ERDOĞAN’A SUNULACAK"

AK Parti’nin seçim öncesi gelenek haline getirdiği Temayül Yoklaması eş zamanlı olarak yurt genelinde başladı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti’den aday adaylık başvuru sürecinin 22 Kasım’da sona ermesiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da teşkilatlar sandık başına gitti. Elektronik Yoklama’ nın İstanbul ayağı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlendi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’ in başkanlığında yürütülen yoklamaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, kurucular, 3 Kademe İlçe Yönetimleri, Meclis Üyeleri ve Mahalle Başkanları olmak üzere yaklaşık 11 bin teşkilat mensubu katılım sağladı. Gerçekleştirilen yoklamayla teşkilat mensupları, tercih ettiği aday adayları lehine oy kullandı. Oylama sonucuna göre en çok oyu alan 3 isim belirlenecek. Temayülde öne çıkan isimler, AR-GE Başkanlığı’nın isim anketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın saha verileriyle karşılaştırılıp bir rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

BÜYÜKŞEHİR İÇİN ALTI ADAY ADAYI

“İstanbulumuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecek. İstanbulumuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz bir çalışmayı yürütüyoruz.”

AK PARTİ TEMAYÜL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Kasım Pazar günü tamamlanan temayül oylamasının akabinde konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı." ifadesinde bulundu.

Adaylık takviminin önümüzdeki ay itibariyle netleşmesi bekleniyor.







