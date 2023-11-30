Akaryakıt fiyatları dolar kuru ve brent petrol tarafında yaşanan gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Piyasalarda gözler Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısına çevrildi. Toplantıda "üretimde toplu bir azaltma" seçeneğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu beklenti ve zayıflayan doların verdiği destek ile petrol fiyatları haftanın dördüncü gününde kayıplarının bir kısmını topluyor. Peki 30 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI 30 KASIM 2023

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Son olarak 14 Kasım'da 1 lira 64 kuruş indirim gelen motorine 16 Kasım'da 1 lira 14 kuruş zam geldi.

Benzin ve LPG'de ise değişiklik yaşanmadı. 30 Kasım Perşembe günü itibarıyla motorine ya da benzine herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir;

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.60 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.20 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.17 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 35.35 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 38.39 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

BRENT PETROL 80 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Küresel arzın talebin önünde ilerlediği işaretlerine karşı, piyasada OPEC+'nın daha derin üretim kesintisi yapacağı beklentisi oluştu. Söz konusu gelişme sonrası petrol fiyatları bir dizi kaybın ardından 80 doların üzerine tekrar yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,47 dolardan işlem görüyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.



