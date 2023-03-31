Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli 5 bin personel alımının ardından bu kez de 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapıyor. Engelli öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi Bakan Mahmut Özer verdi. Peki 3 bin 500 engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak? 2023 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları.