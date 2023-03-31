Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri, mart ayının son iş gününde araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol piyasasında gözlemlenen hareketlilik nedeniyle 31 Mart Cuma günü itibarıyla benzin fiyatlarına indiri ya da zam gelip gelmediği vatandaşların gündeminde. 31 Mart 2023 Cuma mazot, benzin ve gaz fiyatları kaç TL? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla uluslararası piyasalarda 78,54 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat düşüşünün akaryakıt istasyonlarına yansıması bekleniyor.
İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
31 Mart 2023 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
- İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL
- İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
- İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 21,75 TL
Motorin fiyatı: 20,84 TL
LPG fiyatı: 12,10 TL
İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 21,73 TL
Motorin fiyatı: 20,92 TL
LPG fiyatı: 11,88 TL