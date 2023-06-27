Aksaray namaz vakitleri
Diyanete verilerine göre Aksaray akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. İşte diyanet Aksaray namaz vakitleri.
Aksaray İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Aksaray'da akşam ezanı 27 Haziran Salı günü saat 20:19’da okunacak. Diyanet Aksaray akşamı namazı ve tüm namaz vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).