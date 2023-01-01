Al Raed 1-3 Al Nassr Maç Özeti İzle
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında evinde Al Raed’i konuk etti. Maç Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bander Whaeshi 45. dakikada kırmızı kart görerek Al Raed’i 10 kişi bıraktı. Al Nassr’ın gollerini Mane, Ronaldo ve Talisca kaydetti. Al Raed - Al Nassr maç özeti haberimizde.
AL RAED - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL RAED - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL RAED - AL NASSR MAÇ SONUCU
AL RAED - AL NASSR MAÇ SONUCU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
#Al Raed
#Al Nassr
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#Ronaldo
#Sadio Mane
#Talisca
37 dakika önce