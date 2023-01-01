Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Neymar’lı Al Hilal evinde Al Riyadh’ı konuk etti. Neymar’ın oyuna dakika 64’te dahil olduğu maçta Al Hilal rakibini 6-1’lik skorla mağlup etti. Maça Salem Al Dawsari hat trick yaparak damga vurdu. Goller dakika 30’ Aleksandar Mitrovic, 45’ Yasir Al Shahrani, 68’, 87’ ve 90’ Salem Al Dawsari (3), 83’ Malcom’dan geldi. Al Hilal - Al Riyadh maç özeti ve Suudi Arabistan Pro Lig puan durumu haberimizde.