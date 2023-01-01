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Mane, Talisca ve Ronaldo işbirliğiyle Al Nassr Al Raed’i 3-1 mağlup etti

Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Al Raed evinde Al Nassr’ı konuk etti. Al Raed’in 10 kişi kaldığı maçta Al Nassr rakibini 3-1 mağlup etti. Goller dakika 45’ Sadio Mane, 49’ Anderson Talisca, 78’ Cristiano Ronaldo ve 89’ Mohamed Fouzair’den geldi. Al Nassr ligde 4. galibiyetini alarak 12 puanla 6. sırada yer aldı. Al Raed - Al Nassr maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:53 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Al Raed 1-3 Al Nassr Maç Özeti İzle

Al Raed 1-3 Al Nassr Maç Özeti İzle

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında evinde Al Raed’i konuk etti. Maç Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bander Whaeshi 45. dakikada kırmızı kart görerek Al Raed’i 10 kişi bıraktı. Al Nassr’ın gollerini Mane, Ronaldo ve Talisca kaydetti. Al Raed - Al Nassr maç özeti haberimizde.

AL RAED - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Al Raed - Al Nassr maç özetini izlemek için

AL RAED - AL NASSR MAÇ SONUCU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI





#Al Raed
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Ronaldo
#Sadio Mane
#Talisca
37 dakika önce
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