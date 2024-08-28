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ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak 2024?

ALES'in ilk iki sınav oturumu tamamlandıktan sonra, bu yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım başladı. Adaylar, başvuru tarihini ve başvuru ücretlerini merakla araştırıyor. Peki, 2024 ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte adayların bilmesi gereken kritik takvim detayları...

10:18 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ALES 3
ALES 3

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar, yılın son sınavı olan ALES/3'e katılım sağlayacak. ALES'in ilk iki oturumu tamamlandı. Yılın üçüncü ALES sınavı için araştırmalar başladı. Adaylar ''ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. ALES 3 başvuru ve sınav tarihi ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. İşte detaylar…

ALES 3 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES 3 başvuru işlemleri 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 1 ve 2 oturumları için başvuru ücreti 490 TL olarak alındı. ALES 3 sınavı için de aynı ücretin alınması bekleniyor. Konuya ilişkin değişiklik olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.



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