Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar, yılın son sınavı olan ALES/3'e katılım sağlayacak. ALES'in ilk iki oturumu tamamlandı. Yılın üçüncü ALES sınavı için araştırmalar başladı. Adaylar ''ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. ALES 3 başvuru ve sınav tarihi ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. İşte detaylar…