Altın piyasasında 9 haftalık seri bozuldu: Fed faiz indirir mi? Altın fiyatlarında kritik haftaya giriliyor

Piyasalar, ABD-Çin ilişkilerinde yumuşama sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından gelecek yönlendirmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji piyasalarına yönelik gelişmelerle yön bulmaya çalışıyor. Tahvil faizlerinin gerilemesi ve dolar endeksindeki yükseliş de değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.





EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Buna karşın baz metaller, arz kısıtları ve küresel talebe ilişkin iyimser beklentilerle değer kazandı. Özellikle bakır, arz açığı uyarılarının etkisiyle güçlü bir haftalık performans sergiledi. Emtia piyasalarında genel görünüm, yatırımcıların güvenli limandan riskli varlıklara geçiş yaptığı bir döneme işaret ediyor.





Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, güvenli liman talebinin zayıflaması ve teknik seviyelerin test edilmesiyle değerli metaller gerilerken, tarım ve enerji emtiaları ile baz metallerde ise dünya genelinde siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.





Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacağını söyledi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek. Öte yandan, gelecek hafta Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikası kararları yatırımcıların odağında olacak.





ABD'de hükümetin kapalı olmasına bağlı veri aksamaları Fed'e ilişkin öngörülebilirliği azaltırken, eylülde enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi ve parasal gevşemenin sürmesi beklentisi güçlendi.





GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kalmayı sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise gelecek haftaki para politikası toplantısında üç temel politika faizini sabit tutması beklenirken, Başkan Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmelerinde gevşeme patikasına ilişkin sinyaller aranacak.





Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı para politikası kararlarında politika faizini yüzde 0,5'te sabit tutması beklenirken, Başkan Kazuo Ueda'nın sözlü yönlendirmeleri yakından izlenecek. Bu toplantı, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae döneminin ilk para politikası kararı olacak. Makro ekonomi tarafında ise ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.





Bununla birlikte emtia piyasalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19. yaptırım paketini onayladı. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 3,93 ile 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra haftayı yüzde 4 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,5 yükselişle 98,95'e çıktı.





ALTINDAKİ 9 HAFTALIK YÜKSELİŞ SEYRİ 10'UNCU HAFTADA SONA ERDİ

Değerli metaller, tamamlanan haftada sert dalgalanmalar yaşadı. ABD'de eylül enflasyonunun açıklanmasının ardından kısa süreli yükselişlerle kayıplarını törpüleyen değerli metaller, hafta başında altın öncülüğünde gelen kar satışları ve güvenli liman talebindeki azalma nedeniyle haftayı düşüşle tamamladı.





Analistler, ABD-Çin geriliminin azalacağına dair haber akışının güvenli liman talebini zayıflatan başlıca etkenler arasında yer aldığını belirtirken, altının ons fiyatındaki teknik nedenli düşüşlerin de değerli metallerin geneline yayılan satışları tetiklediğini kaydetti.





Altın fiyatları , ABD'de beklenenden düşük gelen enflasyonun Fed'in gelecek hafta faiz indirebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününde kayıplarını azaltsa da hafta içinde yeni rekor seviyesini görmesinin ardından gelen teknik nedenli düşüşler ve güçlü kar satışları nedeniyle oluşan kayıplarını telafi edemedi.





Altının ons fiyatı, üst üste dokuz haftalık yükselişin ardından onuncu haftada değer kaybetse de tamamlanan haftada 4 bin 381,55 dolarla rekorunu tazeledi. Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,5, paladyumda yüzde 3,3, altında yüzde 3,2 değer kaybederken, platin önceki haftalık kapanışının hemen altında haftayı tamamladı.





BAZ METALLER TALEP BEKLENTİSİYLE DEĞER KAZANDI

Baz metallerde arz tarafındaki sorunların etkilerinin devam etmesi ve talebe dair endişeleri azaltan Trump'ın Asya turuna yönelik iyimserlikler ve ABD enflasyon verilerinin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.





Bakır fiyatları, arz endişeleriyle değer kazanımını sürdürürken, Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun (ICSG) raporu yıl içinde yaşanan büyük maden kesintileri nedeniyle 2026'da küresel bakır piyasasının açık verebileceğine işaret etti.





CSG, 2025 için öngörülen 178 bin tonluk fazlaya karşın 2026'da yaklaşık 150 bin ton arz açığı beklendiğini kaydederken, talep artışındaki yavaşlamaya rağmen, özellikle Endonezya ve Şili'deki üretim aksamaları ile bazı madenlerdeki doğal afetler nedeniyle bakır arzının gelecek yıl kısıtlı kalabileceğini belirtti.



