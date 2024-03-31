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Altınyayla Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Altınyayla Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Altınyayla Oy Oranları Sonuçları

Sivas, Altınyayla seçim sonuçları 2024 yılında da tıpkı diğer yıllardaki seçimlerde olduğu gibi oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte heyecanla takip edilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. 31 Mart yerel seçim sonuçları Sivas, Altınyayla verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından YENİŞAFAK seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte yenisafak.com Sivas, Altınyayla 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

Tuğba Güner
09:06 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 09:54 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Altınyayla seçim sonuçları
Altınyayla seçim sonuçları
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas,
da yenisafak.com’da yer alacak.

Altınyayla Seçim Sonuçları 2024

Altınyayla Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Sivas Altınyayla Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 2024

  • Büyük Birlik Partisi Ahmet Coşgun - (Sivas / Altınyayla)
  • Cumhuriyet Halk Partisi Erhan Atalay - (Sivas / Altınyayla)
  • Yeniden Refah Partisi Musa Torun - (Sivas / Altınyayla)
  • Saadet Partisi Saadettin Çerik - (Sivas / Altınyayla)
  • Milliyetçi Hareket Partisi Sezai Subaşı - (Sivas / Altınyayla)
  • Adalet ve Kalkınma Partisi Sinan Akbulut - (Sivas / Altınyayla)
  • Bağımsız Türkiye Partisi Yusuf Cerrahoğlu - (Sivas / Altınyayla)

Altınyayla 2019 Yerel Seçim Sonuçları

AK PARTİ- Sinan Akbulut %51,6

MHP- Nazım Subaş %45,9

CHP- Nurettin Çiftçi %1,39

SAADET- Kazım Duman %0,68

BTP- Abdülsamed Çınar %0,39

Altınyayla Hakkında

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer almakta olup, Sivas il merkezinin güneydoğusunda konumlanmıştır. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 4.000 kişidir. Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Altınyayla, genellikle ormanlık ve yaylalık alanlardan oluşmaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır; buğday, arpa, patates ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Tarihi olarak bölge, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Altınyayla'da bulunan tarihi eserler ve kalıntılar, bölgenin zengin tarihî mirasını yansıtmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında dağlar, yaylalar, dereler ve göller bulunmaktadır, bu da bölgeyi turizm açısından çekici kılmaktadır.



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