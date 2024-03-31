Altınyayla Seçim Sonuçları 2024
Altınyayla Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.
Sivas Altınyayla Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 2024
- Büyük Birlik Partisi Ahmet Coşgun - (Sivas / Altınyayla)
- Cumhuriyet Halk Partisi Erhan Atalay - (Sivas / Altınyayla)
- Yeniden Refah Partisi Musa Torun - (Sivas / Altınyayla)
- Saadet Partisi Saadettin Çerik - (Sivas / Altınyayla)
- Milliyetçi Hareket Partisi Sezai Subaşı - (Sivas / Altınyayla)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Sinan Akbulut - (Sivas / Altınyayla)
- Bağımsız Türkiye Partisi Yusuf Cerrahoğlu - (Sivas / Altınyayla)
Altınyayla 2019 Yerel Seçim Sonuçları
AK PARTİ- Sinan Akbulut %51,6
MHP- Nazım Subaş %45,9
CHP- Nurettin Çiftçi %1,39
SAADET- Kazım Duman %0,68
BTP- Abdülsamed Çınar %0,39
Altınyayla Hakkında
Sivas'ın Altınyayla ilçesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer almakta olup, Sivas il merkezinin güneydoğusunda konumlanmıştır. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 4.000 kişidir. Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Altınyayla, genellikle ormanlık ve yaylalık alanlardan oluşmaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır; buğday, arpa, patates ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Tarihi olarak bölge, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Altınyayla'da bulunan tarihi eserler ve kalıntılar, bölgenin zengin tarihî mirasını yansıtmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında dağlar, yaylalar, dereler ve göller bulunmaktadır, bu da bölgeyi turizm açısından çekici kılmaktadır.