Ziraat Türkiye Kupası maçında Amedspor ile Adana 01 FK takımları karşı karşıya geldi. Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Adana, 2. Lig Beyaz Grup’ta topladığı 24 puanla 7. sırada yer alıyor. İşte Amedspor-Adana FK Türkiye Kupası canlı skor.
Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı devam ediyor. Amedspor ve Adana FK takımı karşı karşıya geldi. Seyrantepe’de oynanacak mücadeleyi Eren Özyemişcioğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Çağrı Yıldırım üstlendi.
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Amedspor ile Adana 01 FK karşı karşıya geldi. Amedspor 1-0 Adana 01 FK
Ersun Yanal ile yolları ayıran Diyarbakır ekibi Servet Çetin ile yola devam ediyor. Amedspor ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.Amedspor oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsarken kalesinde ise 15 gole engel olamadı. Servet Çetin öğrencileri, 18 puanla 16. sırada yer alıyor.
Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Adana ekibi ligde 24 puan toplarken 7. sırada yer alıyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen takımda Samed Kaya, Selim Ilgaz, Berat Ali Genç ve Mehmet Kurt gibi isimlerin performansı dikkat çekti.