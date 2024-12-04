Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı devam ediyor. Amedspor ve Adana FK takımı karşı karşıya geldi. Seyrantepe’de oynanacak mücadeleyi Eren Özyemişcioğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Çağrı Yıldırım üstlendi.

Ersun Yanal ile yolları ayıran Diyarbakır ekibi Servet Çetin ile yola devam ediyor. Amedspor ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.Amedspor oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsarken kalesinde ise 15 gole engel olamadı. Servet Çetin öğrencileri, 18 puanla 16. sırada yer alıyor.