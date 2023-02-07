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Şereflikoçhisar'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yoğun kar nedeniyle meydana gelen ve 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi ve Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

10:30 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara haberleri

Ankara haberleri

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı.

11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, öğleden sonra Ankara- Aksaray E-90 karayolu, Kulu makası civarında Şereflikoçhisar ilçesi sınır bölgesinde meydana geldi. E90 karayolu Ankara- Aksaray istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmadan dolayı, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada önündeki otomobil ile arkasından gelen yolcu otobüsü arasında sıkışan başka bir otomobilin sürücüsü H.G. ve yanında yolcu olarak bulunan A.S.G.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer araçlarda bulunan V.Ö., Y.I., M.B., L.B., E.G. ve A.S. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi ve Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ankara
#Şereflikoçhisar
#kaza
#zincirleme
#kar
10 dakika önce
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Şereflikoçhisar'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
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