Özgün Kalecik çöreği nasıl yapılır? Ankaranın meşhur cevizli, yenibaharlı nefis çöreği
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Kalecik çöreği nasıl yapılır? Ankara'nın meşhur cevizli, yenibaharlı nefis çöreği...

Ankara'ya özgü Kalecik çöreği dün akşam Masterchef yarışmasında yapılması ile gündeme geldi. İster sabah kahvaltıda isterseniz de çay ve kahve saatinde afiyetle yiyebileceğiniz kalecik çöreği tarifi, buğday unuyla yapılan enfes bir tarif. MasterChef Kalecik çöreği tarifi ve malzemeleri merakla araştırılıyor. 13 Ekim 2022 MasterChef menüsünde yer alan kalecik çöreği tarifi, malzemeleri ve püf noktaları araştırılıyor. Peki, Kalecik çöreği nasıl yapılır? Ankara Kalecik çöreği tarifi ve malzemeleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Kalecik Çöreği Tarifi: Masterchef Kalecik çöreği tarifi nasıl yapılır? Kalecik çöreği malzemeleri ve püf noktaları
Kalecik çöreği tarifi

MasterChef'in yeni bölümünde Türk dünyasından yemekler konseptiyle 5 ayrı ülkenin 5 farklı tarifi yapılması istendi. Bunlardan biri de Ankara'da meşhur olan kalecik çöreği tarifi. Kalecik çöreğini denemek isteyenler bu tarifin en lezzetli halini arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, MasterChef kalecik çöreği nasıl yapılır?

KALECİK ÇÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

1 yumurta

1 ç.b sıvı yağ

1 s.b ılık su

1 s.b ılık süt

1 t.k tuz

1 t.k şeker

1 pkt kuru maya

Alabildiğince un

İçi için:

1/2 pkt margarin

1 ç.b sıvı yağ

2 s.b dövülmüş ceviz

Üzeri için:

Yumurta

KALECİK ÇÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak sıvı malzemeleri karıştırın.

Sonra tüm malzemeleri karıştırıp yumuşak bi hamur elde edinceye dek yoğurun ve 50 dereceye getirdiğimiz fırına hamurumuzu koyup mayalandırın.

Daha sonra mayalanan hamuru yağlayın ve tezgahta merdane yardımı ile çok ince olmamak kaydı ile açın ve erittiğiniz margarin ya da sıvı yağı üzerine sürün.

Sonra üzerine dövülmüş cevizi yayın.

Aynı şekilde bir kat daha hamur açın ve üzerine yerleştirip yağ ve ceviz harcından serpin.

Ardından hamurunuzun kenarlarını kıvırarak rulo yapın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye ister yuvarlak ister uzun şeritler halinde yerleştirerek tepsi mayası için bir kenara bırakın.

Biraz da tepside mayalanan cevizli çöreklerin üzerine çırpılmış yumurta sürüp 180 derece fırında kızarıncaya dek pişirin.

Fırından çıkardığınız Kalecik çöreğiniz servis için hazır. Afiyet olsun.

KALECİK ÇÖREĞİ NERENİN?

Ankara Kalecik çöreği 07.10.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

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