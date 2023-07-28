İstanbul için iftar saati aşure günü dolayısıyla merak konusu. Kur’an-ı Kerim’de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz ve bugün 10 Muharrem Âşûrâ günü. Kur’an-ı Kerim’de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz ve bugün 10 Muharrem Âşûrâ günü. Bugünü oruçlu geçirenler iftar saati araması yapmakta. Namaz vakitleri her şehir farlılık göstermekte. Peki, bugün İstanbul iftar vakti ne zaman? 28 Temmuz 2023 Cuma akşam ezanı saat kaçta okunacak?