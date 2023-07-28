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Antalya Akşam Ezanı Saati 28 Temmuz Diyanet Namaz Vakitleri

Akşam ezanı saati özellikle Aşure günü oruç tutanlar tarafından araştırılıyor. Antalya akşam ezanı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Önemi ve fazileti çok büyük olan Aşure gününde oruç tutanlar il il diyanet akşam ezanı vakitlerini sorguluyor. Peki; Antalya akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 28 Temmuz 2023 Antalya iftar saati ve diyanet namaz saatleri.

15:55 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalya akşam ezan saati

Antalya akşam ezan saati

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 il il akşam ezani saati ve akşam namazı vakitleri Muharrem ayının 10. gün olması sebebiyle araştırılıyor. Antalya’da akşam ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre okunmakta.

Antalya’da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre
’da akşam ezanı saat 20:16’de okunacak.

28 Temmuz 2023 Antalya namaz vakitleri, ezan saatleri

28 Temmuz 2023
şu şekildedir:
  • İmsak: 04:16
  • Güneş: 05:52
  • Öğle: 13:09
  • İkindi: 16:57
  • Akşam: 20:16
  • Yatsı: 21:45

29 Temmuz 2023 Antalya namaz vakitleri, ezan saatleri

29 Temmuz 2023 Antalya namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:17

Güneş: 05:53

Öğle: 13:09

İkindi: 16:57

Akşam: 20:15

Yatsı: 21:44

30 Temmuz 2023 Antalya namaz vakitleri, ezan saatleri

30 Temmuz 2023 Antalya namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:18

Güneş: 05:54

Öğle: 13:09

İkindi: 16:57

Akşam: 20:14

Yatsı: 21:43

Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Muharrem ayı ne zaman bitecek?

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı, 16 Ağustos Perşembe günü son bulacak.

Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Aşure dağıtımı ise Muharrem ayının 10. gününden sonra, 16 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu süre içerisinde bereketli aşureler sevgiyle paylaşılacak ve insanlar arasında dayanışma ruhu güçlenecek.

Aşure günü neler oldu?

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.


#Antalya akşam namazı
#Antalya ezan saati
#diyanet namaz vakitleri
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