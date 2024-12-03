Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu uyarılarının ardından

, Muğla ve çevresinde şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte Antalya hava durumu.