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Antalya'da okullar tatil mi?

Antalya'da okullar tatil mi?

08:593/12/2024, Salı
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Antalya'da okullar tatil mi?
Antalya'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu uyarılarının ardından Antalya, Muğla ve çevresinde şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle hem öğrenciler hem de veliler Antalya'da okullar bugün tatil edildi mi? sorusunu soruyor. Peki Antalya’da bugün okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu uyarılarının ardından
, Muğla ve çevresinde şiddetli yağışlar etkisini gösteriyor. Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte Antalya hava durumu.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Aralık Salı ve 4 Aralık Çarşamba günü için Antalya Valiliği tatil açıklamasında bulunmadı. Valilik'ten güncel duyuru geldiğinde haberimizde olacak.

ANTALYA HAVA DURUMU

Yağışların, Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



#Antalya
#Hava durumu
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