AÖF sınav tarihleri ve günleri 2025 Anadolu Üniversitesi takvimi ile belli oldu. 27 Şubat tarihinde tamamlanan kayıt yenilemenin ardından, 2024 2025 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavları için geri sayım başladı.