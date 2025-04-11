AÖF bahar dönemi ara sınavı için geri sayım başladı. AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) sınavları, açıköğretim programına kayıtlı öğrenciler için düzenlenen dönemsel sınavlardır. Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 27 Şubat'ta sona erdi. Peki AÖF sınavları ne zaman?
AÖF sınav tarihleri ve günleri 2025 Anadolu Üniversitesi takvimi ile belli oldu. 27 Şubat tarihinde tamamlanan kayıt yenilemenin ardından, 2024 2025 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavları için geri sayım başladı.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF ARA SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF vize sınavları için öğrencilerin sınav giriş belgelerini sınavdan önce sistemden alması gerekiyor. Belgeler, 11 Nisan'dan itibaren https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler, bu belge olmadan sınav salonuna alınmayacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI
Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.