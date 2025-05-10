AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2024-2025 bahar dönemi final sınavları yaklaşırken, sınav giriş belgeleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. 24-25 Mayıs tarihlerinde üç oturumda yapılacak sınavlar öncesi adaylar, sınav yeri ve salon bilgilerini içeren belgelerin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Üniversitenin duyurusu beklenirken, sınavlara katılacak adaylar belge takibini öğrenci sistemi üzerinden sürdürüyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı için bahar dönemi final sınavlarının tarihini açıkladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı resmi akademik takvime göre, final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönem sonu sınavlarını 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek. Sınava katılacak öğrenciler için AÖF sınav giriş belgeleri en geç 14 Mayıs tarihine kadar erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan anadolu.edu.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. Alternatif olarak, e-Devlet sistemi üzerinden de sınav belgeleri sorgulanabilecek.

Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav giriş belgesinin önceden indirilip çıktısının alınması önem taşıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayınlandığında belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?