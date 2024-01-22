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AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

20-21 Ocak tarihinde düzenlenen AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları için gözler sonuç tarihlerine çevrildi. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Açıköğretim sınav sonuçlarında sorgulama…

09:36 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF sonuç
AÖF sonuç

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri şimdi sonuç ilan tarihine odaklandı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

AÖF takvimine göre, sınavlar 20-21 Ocak tarihlerinde üç oturumda yapılıyor.

Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanacağı tarihin önceden duyurulması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AÖF sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.



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