Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri şimdi sonuç ilan tarihine odaklandı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
AÖF takvimine göre, sınavlar 20-21 Ocak tarihlerinde üç oturumda yapılıyor.
Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanacağı tarihin önceden duyurulması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
AÖF sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.