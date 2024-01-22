Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde uygulandı. Sınavlara katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonrasında cevap anahtarı ne zaman yayımlanır sorusuna yanıt arıyor. iki gün peş peşe düzenlenen AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte 2024 AÖF güz dönemi final soru kitapçığı ve cevap anahtarı...