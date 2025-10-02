AÖL 1. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ: AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü ne zaman?

Açık lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için kayıt süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Eylül’de başlayan AÖL kayıt ve kayıt yenilemeleri 26 Eylül’de sona erecekti. Yeni karar ile son tarih 3 Ekim’e kadar uzatıldı. Adaylar kayıt sonrası aralık ayında yapılacak 3 oturumlu sınavlara katılacak.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ BİTİYOR!

MEB, 2025-2026 yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Adaylar 3 Ekim günü mesai bitimine kadar işlerini tamamlayabilecekler.

Yeni kayıt ve kayıt yenilemeler, sınav katılım ücretinin yatırılması ile tamamlanabilir. Öğrenciler, ödemenin ardından ders seçimini kendileri tamamlar.

AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ve 14:00'te uygulanacak. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta yayımlanacak.

20 Ocak 2026 tarihinde ise AÖL sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sorgulanabilecek.

Sınavın her oturumunda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru sorulacak.

E-sınavlara ise 9 veya daha az dersi olan öğrenciler katılabiliyor. E-sınav için randevular 6-19 Ekim tarihlerinde oluşturuluyor. Ancak 10 dersten sınava girecekle riçin randevular 20-31 Ekim arasında alınacak.