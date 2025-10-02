Yeni Şafak
AÖL 1. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ: AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü ne zaman?

15:442/10/2025, Perşembe
AÖL 1. dönem kayıt tarihleri açıklandı mı?
AÖL 1. dönem kayıt tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme süresi uzatıldı. 3 Eylül’de başlayan başvurular için daha önce 26 Eylül olarak açıklanan son tarih 3 Ekim’e çekildi. Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, Aralık ayında yapılacak 1. dönem sınavlarına girecek. İşte AÖL 2025-2026 sınav tarihleri…

Açık lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için kayıt süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Eylül’de başlayan AÖL kayıt ve kayıt yenilemeleri 26 Eylül’de sona erecekti. Yeni karar ile son tarih 3 Ekim’e kadar uzatıldı. Adaylar kayıt sonrası aralık ayında yapılacak 3 oturumlu sınavlara katılacak.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ BİTİYOR!

MEB, 2025-2026 yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Adaylar 3 Ekim günü mesai bitimine kadar işlerini tamamlayabilecekler.

Yeni kayıt ve kayıt yenilemeler, sınav katılım ücretinin yatırılması ile tamamlanabilir. Öğrenciler, ödemenin ardından ders seçimini kendileri tamamlar.

AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ve 14:00'te uygulanacak. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta yayımlanacak.

20 Ocak 2026 tarihinde ise AÖL sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sorgulanabilecek.

Sınavın her oturumunda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru sorulacak.

E-sınavlara ise 9 veya daha az dersi olan öğrenciler katılabiliyor. E-sınav için randevular 6-19 Ekim tarihlerinde oluşturuluyor. Ancak 10 dersten sınava girecekle riçin randevular 20-31 Ekim arasında alınacak.

Sınav giriş belgeleri de 24 Kasım'da ilan edilecek. Sınavlar 1-31 Aralık'ata uygulanacak. Sonuçları da 20 Ocak 2026'da duyurulacak.

MEB ARA TATİLİ 2025 TAKVİMİ: Ara tatil tarihi açıklandı mı, ne zaman?