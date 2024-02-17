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Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB AÖL 2. Dönem sınav takvimi

İlk dönemin sona ermesinin ardından ikinci dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri tamamlandı ve adaylar sınav tarihlerini beklemeye koyuldu. Açık Lise sınav kılavuzuna göre AÖL sınav giriş belgesi yayımlanma tarihi ile beraber, sonuçların açıklanacağı zaman dilimi de belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

16:01 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:15 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

MEB Açık Lisede eğitim hayatını sürdüren on binlerce öğrenci yeni dönemde eğitimlerine devam etmek adına kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2023-24 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş belgelerini alabilecek.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilier, 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntüleyebilecek.

AÖL SINAVLARININ İÇERİĞİ

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.



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