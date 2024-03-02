İlk dönemin sona ermesinin ardından ikinci dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri tamamlandı ve adaylar sınav tarihlerini beklemeye koyuldu. Açık Lise sınav kılavuzuna göre AÖL sınav giriş belgesi yayımlanma tarihi ile beraber, sonuçların açıklanacağı zaman dilimi de belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?