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AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2024 Açık lise 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL sınav giriş yerleri, Mart ayı yaklaşırken öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınav 3 oturumda düzenlenecek. AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden yayınlanacak. Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi hangi tarihte yayımlanacak? Açık lise 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama...

12:01 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. Öğrencilerin AÖL sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi sınav öncesi adayların erişimine açılacak. Belirlenen takvime göre AÖL sınav yerleri 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenilenilebilecek.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Üç oturum halinde gerçekleşecek AÖL sınavlarının tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da olacak.

Sınava katılacak adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.

Sınava dair sorular ve cevap anahtarları da 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.



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