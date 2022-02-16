Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları merak ediliyor. Personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvurular 10- 20 Ocak tarihleri aralığında alındı. Peki, ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASDEP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.

Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" denildi.

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

REKLAM

Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.