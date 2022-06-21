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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca asgari ücretli ve işveren tarafından ilgiyle takip ediliyor. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35.64 oranında gerçekleşmesinin ardından gözler 6 aylık enflasyon oranına çevrildi. Asgari ücret Temmuz zammının gelip gelmeyeceği araştırmaları hız kazanırken son açıklama AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş'dan geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücret brüt ve net ne kadar olacak? Asgari ücret 5000 TL'yi aşacak mı? İşte konuya ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 5000 TLyi geçecek mi? Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Asgari ücrete Temmuz zammı

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı ile milyonlarca kişinin alım gücü artacak. Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündemde yer alırken, iki formülünde bir arada kullanılması masaya geldi. Öte Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklandı. Bu rakamla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı asgari ücret zammı için de kıstas olacak

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Ülke genelinde gözler zam ayı olan Temmuz'a çevrildi. Eğer asgariye yüzde 10'luk zam uygulanırsa ücret net 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira) olacak.

Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.

Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de; 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması. Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: ÇALIŞMA BAŞLADI

AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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