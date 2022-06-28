Özgün Asgari ücrete ne kadar ara zam gelecek? Kabine Toplantısında Erdoğan asgari ücret zammı kararını açıkladı
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Asgari ücrete ne kadar ara zam gelecek? Kabine Toplantısı'nda Erdoğan asgari ücret zammı kararını açıkladı!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca asgari ücretli ve işveren tarafından ilgiyle takip ediliyor. Günlerdir merak edilen asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika açıklaması ile belli oldu. Peki, Temmuz'da asgari ücret brüt ve net ne kadar olacak? Asgari ücret 5000 TL'yi aşacak mı? İşte konuya ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Temmuzda asgari ücret brüt ve net ne kadar olacak? Kabine Toplantısı asgari ücret kararı!
Asgari ücrete Temmuz zammı

Asgari ücret zammı son dakika açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından an be an takip edilmeye devam ederken; 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından yapılması beklenen asgari ücret zammı açıklamasının detayları araştırılmaya başladı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrette zam oranı açıklandı mı?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Ülke genelinde gözler zam ayı olan Temmuz'a çevrildi. Eğer asgariye yüzde 10'luk zam uygulanırsa ücret net 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira) olacak.

Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.

Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de; 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması. Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre içerisinde asgari ücret zammını açıklayacaklarını bildirirken, milyonlarca çalışan, görüşmeler sonucu zam oranının belli olacağı tarihe odaklandı. Gelen açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüşecek. Öte yandan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) toplantıya davet edilmişti.

KURTULMUŞ: ÇALIŞMA BAŞLADI

AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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