Özgün Aşılama 12 yaşa inecek mi? 12 yaş üstü vatandaşlar aşı olacak mı?
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Aşılama 12 yaşa inecek mi? 12 yaş üstü vatandaşlar aşı olacak mı?

12 yaş üzeri vatandaşların aşı olması bir süredir gündemdeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile 12 yaş üstünün aşılama süreci tekrar gündeme geldi. 12 yaş üzeri olanlar aşı olacak mı? 15 yaş ve 12 yaş aralığına aşı gelecek mi? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşılama 12 yaşa inecek mi? 12 yaş üstü vatandaşlar aşı olacak mı?
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Aşılama yaşı ile ilgili Sağlık Bakanlığı yeni bir karar aldı. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu’nda da görüşülen aşılama yaşı düşürüldü. Peki, aşılama kaç yaşa indi, 12 yaş ve 15 yaş üstü aşı olabilecek mi?

12 YAŞ ÜSTÜNE AŞI GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilen konular sonrası Bakan Koca konuştu. Buna göre, ''Biz 15 yaş ve üstü için aşılamayı tercihe bıraktık. Bugün gündeme gelen konulardan biri 12 yaşı üzeri zorunlu değil, 15 yaşta olduğu gibi tercihe bırakarak yapılması taraftarıyız. Vaka sayılarında artışın giderek devam ediyor. Bu rakamların yüksek olduğunu düşüyoruz. Varyantların devreye girmesi ile bulaşıcılık arttı. Biz şu dönemde kısıtlamaları gündememize almadı. Hareketliliğin arttığı bu dönemde, maske kullanımının azaldığı görüyoruz. Yeni dönemde vakalarımız artık ağırlıklı genç yaş grubunda. 15-45 yaş arası vakaların en çok olduğu yaş grubu. Biz aşının belli oranda bulaşı da engellediğini biliyoruz. Bizim aşı oranımızı her geçen gün arttırmamız gerekiyor. Yüzde 90'a yakın aşısını tam yaptırmamış olan vatandaşlarımız... Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Bu da hepimizin bir ve beraber hareket etmesi ile mümkün. Yüzde 10 oranında aşısı olanlar da kaybediliyor ancak ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek rahatsızlığı olan insanlar oluyor. Ama yüzde 90 oranında koruduğunu görüyoruz. O nedenle vatandaşımızdan ricamız bu aşıların etkili olduğunu bilsinler.'' ifadelerini kullandı.

15 YAŞINDAKİLER AŞI OLACAK MI?

Daha önce yapılan açıklamalarda 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandığı belirtildi.

2 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Eylül korona tablosu verileri henüz Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca tarafından paylaşılan son dakika korona verileri şöyle;

VAKA SAYISI: 23 bin 496

VEFAT SAYISI: 283

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 004

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