Emeklilik borçlanma tutarı hesaplama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayarak "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. EYT düzenlemesinden eski sistemdeki SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli olacak. Çalışmaya devam edecler için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT prim gün sayısı

EYT emeklilik prim gün, çalışma yılı şartları neler?

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

Emelilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.

Prim günü eksik olanlar borçlanma ile emekli olur mu?

Askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına girilebilir. Eğer askerlik hizmeti sigorta başlangıcından önce yapıldıysa ve 8 Eylül 99’a kadar başlangıç oluyorsa faydası var. Bunun dışındaki diğer borçlanmalar sadece prim gününü kazandırır.

İstediğiniz sürelere ait borç tutarlarınızı talepte bulunmadan önce @ekapi üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilir, hesaplamasını yapabilirsiniz.



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Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor. İşte SGK emekli maaşı hesaplama robotu;

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Emekli olursam ne kadar maaş alırım?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.